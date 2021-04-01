Ударили кирпичом по голове: на Троещине в Киеве у мужчины отобрали 300 тысяч гривен – фото
Разбойное нападение на киевлянина произошло 1 апреля в Деснянском районе Киева. Чтобы задержать злоумышленника, который завладел немалой суммой, полицейские задействовали спецназовцев.
Источник:Полиция Киева
Как отметили правоохранители, нападающему грозит до 15 лет тюрьмы. Если суд признает его вину. Мужчине инкриминируют совершение разбоя, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений.
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Деньги, которые злоумышленник забрал у потерпевшего, изъяли при задержании.
Забрал барсетку и поехал на машине знакомого
37-летнего нападающего задержали / Фото полиции Киева
- По данным полиции, преступление произошло 1 апреля на улице Курчатова.
- 37-летний уроженец Львовской области подошел к мужчине, который имел при себе 300 тысяч гривен.
- Злоумышленник ударил его кирпичом по голове, забрал барсетку. После этого он сел в машину своего друга и убежал.
- Полицейские отследили транспортное средство с помощью камер видеонаблюдения.
- На Броварском проспекте машину, в которой находился злоумышленник, остановили бойцы КОРДа.
Внутри машины следователи нашли кирпич, украденные деньги, документы и мобильные вероятного нападающего. По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство.
Злоумышленник ехал в направлении Броваров / Фото полиции Киева
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