Разбойное нападение на киевлянина произошло 1 апреля в Деснянском районе Киева. Чтобы задержать злоумышленника, который завладел немалой суммой, полицейские задействовали спецназовцев.

Как отметили правоохранители, нападающему грозит до 15 лет тюрьмы. Если суд признает его вину. Мужчине инкриминируют совершение разбоя, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений.

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Деньги, которые злоумышленник забрал у потерпевшего, изъяли при задержании.

Забрал барсетку и поехал на машине знакомого



37-летнего нападающего задержали / Фото полиции Киева

По данным полиции, преступление произошло 1 апреля на улице Курчатова.

37-летний уроженец Львовской области подошел к мужчине, который имел при себе 300 тысяч гривен.

Злоумышленник ударил его кирпичом по голове, забрал барсетку. После этого он сел в машину своего друга и убежал.

Полицейские отследили транспортное средство с помощью камер видеонаблюдения.

На Броварском проспекте машину, в которой находился злоумышленник, остановили бойцы КОРДа.

Внутри машины следователи нашли кирпич, украденные деньги, документы и мобильные вероятного нападающего. По факту совершения преступления правоохранители открыли уголовное производство.



Злоумышленник ехал в направлении Броваров / Фото полиции Киева