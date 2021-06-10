Как утверждают свидетели инцидента, злоумышленник, который был одет в одно лишь нижнее белье, несколько раз выстрелил из оружия. Поскольку выстрелы были неприцельными, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления и установить личность нарушителя спокойствия.
В полицию никто не обращался
По неподтвержденным данным, мужчина шел за кем-то и выстрелил в воздух. После этого он выстрелил в землю и побежал, вероятно, кого-то преследуя.
В комментарии 24 канала пресс-офицер полиции Деснянского района Наталья Федоровская отметила, что ни один из свидетелей происшествия, к сожалению, в милицию не позвонил.
О происшествии полицейские узнали после того, как запись видео со стрельбой обнародовали в сообществах в телеграмме. Установить место, где стрелял злоумышленник, довольно трудно.
Предварительно мы установили вероятный район, где произошел инцидент. Туда направили патрульных с проверкой. Никаких обращений от граждан по этому поводу к нам не поступало,
– отметила Федоровская.
Смотрите видео стрельбы на Троещине: