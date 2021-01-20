Инцидент произошел днем 20 января в многоэтажке на улице Курнатовского, 26 В Киеве. Во время ремонтных работ в одной из квартир прогремел довольно мощный взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал, однако по крайней мере на некоторое время несколько квартир не пригодны для проживания людей, сообщает 24 канал.

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Сейчас дом отключили от газоснабжения.

Что известно о взрыве в доме на Троещине

По предварительным данным, все произошло из-за ошибки мужчин, которые пытались работать сварочным аппаратом на газовой трубе.

В эпицентре от взрывной волны вылетели окна, но также пострадало еще и соседнее жилье.

В стене между квартирами появилась немалая трещина.



От взрыва пострадали 2 квартиры / Фото dtp.kiev.ua

Могут ли конструкции дома обеспечивать безопасное проживание жильцов, сейчас выясняют эксперты.

На месте происшествия работают полицейские, медики скорой, а также работники других специальных служб.



Волна разрушила окна / Фото dtp.kiev.ua