Из-за этого движение по сооружению вынужденно частично перекроют. Работы дорожников могут привести к усилению пробок как при движении в направлении Правого берега, так и для проезда к жилому массиву Троещина.

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Коммунальщики хотят заняться ремонтом деформационных швов.

Когда в Киеве откроют движение по путепроводу на улице Бальзака

Как отметили в Киевавтодоре, дорожные работы начнутся 5 мая. Продолжаться они будут целый месяц – до 5 июня.

В целом специалисты КП "Киевавтодормост" за это время должны обновить два деформационных шва.

Как именно будут ограничивать движение коммунальщики, неизвестно.



Схема ремонтных работ на улице Бальзака / Иллюстрация Киевавтодора

Сейчас сотрудники Киевавтодормост работают на мосту Метро, где также обновляют деформационные швы. Впрочем, на ремонт на этом сооружении им требуется значительно меньше времени.