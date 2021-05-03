Из-за этого движение по сооружению вынужденно частично перекроют. Работы дорожников могут привести к усилению пробок как при движении в направлении Правого берега, так и для проезда к жилому массиву Троещина.
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Коммунальщики хотят заняться ремонтом деформационных швов.
Когда в Киеве откроют движение по путепроводу на улице Бальзака
- Как отметили в Киевавтодоре, дорожные работы начнутся 5 мая. Продолжаться они будут целый месяц – до 5 июня.
- В целом специалисты КП "Киевавтодормост" за это время должны обновить два деформационных шва.
- Как именно будут ограничивать движение коммунальщики, неизвестно.
Схема ремонтных работ на улице Бальзака / Иллюстрация Киевавтодора