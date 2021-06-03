К счастью, в ДТП никто не пострадал. Детали аварии на месте выясняют правоохранители.
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ДТП в Киеве: детали
- Авария произошла на Набережно-Рыбальской дороге около 08:30.
- Водитель автомобиля Toyota не соблюдал дистанцию.
- Из-за этого он протаранил Chevrolet в заднюю часть.
- Он вылетел в отбойник, еще и задел третьего участника движения – авто Ford.
- На место ДТП прибыл экипаж патрульных.
- Они провели алкотест – в крови у водителей алкоголя не обнаружено.