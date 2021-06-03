К счастью, в ДТП никто не пострадал. Детали аварии на месте выясняют правоохранители.

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ДТП в Киеве: детали

  • Авария произошла на Набережно-Рыбальской дороге около 08:30.
  • Водитель автомобиля Toyota не соблюдал дистанцию.
  • Из-за этого он протаранил Chevrolet в заднюю часть.
  • Он вылетел в отбойник, еще и задел третьего участника движения – авто Ford.
  • На место ДТП прибыл экипаж патрульных.
  • Они провели алкотест – в крови у водителей алкоголя не обнаружено.

 