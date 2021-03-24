У центрі Києва горить ресторан "Бездельник": відео
У Києві 24 березня на вулиці Саксаганського, 38 виникла пожежа у ресторані "Бездельник". З приміщення евакуювали 10 людей.
Источник:24 канал
На місце прибули пожежники – наразі вони гасять полум’я. Поки невідомо чому з’явився вогонь. На другому поверсі будівлі знаходиться офіс Національного симфонічного оркестру України.
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На кадрах, які опублікували в соцмережах, видно велике задимлення.
Пожежа, Саксаганського, 38. Горить щось дуже,
– коментує автор відео.
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Що відомо про пожежу
Повідомлення про пожежу надійшло о 14:10. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів та передали про повишений ранг пожежі.
- Ліквідація пожежі триває на площі близько 200 кв. м.
- На місці задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 чоловіки особового складу.
- За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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