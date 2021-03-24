У Києві 24 березня на вулиці Саксаганського, 38 виникла пожежа у ресторані "Бездельник". З приміщення евакуювали 10 людей.

На місце прибули пожежники – наразі вони гасять полум’я. Поки невідомо чому з’явився вогонь. На другому поверсі будівлі знаходиться офіс Національного симфонічного оркестру України.

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На кадрах, які опублікували в соцмережах, видно велике задимлення.

Пожежа, Саксаганського, 38. Горить щось дуже,

– коментує автор відео.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про пожежу надійшло о 14:10. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів та передали про повишений ранг пожежі.