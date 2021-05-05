Как утверждают бывшие жильцы здания, разрушаться она начала, когда застройщик начал забивать сваи вплотную к ее фундаменту. Тогда внутри дома начали появляться трещины. Впоследствии представители компании-застройщика предложили людям выкупить у них жилье.

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Жителям якобы обещали компенсировать стоимость квартир, но по заниженной стоимости.

Дом разрушается бешеными темпами



Трещиниы дома, который вскоре могут снести / Фото "Апостроф"

Люди, которые являются владельцами квартир в историческом здании, говорят, что выселили их из дома "добровольно-принудительно". Поскольку здание находилось в аварийном состоянии и жить в нем было опасно.

Уже после продажи квартир в доме сняли батареи и окна. Якобы для того, чтобы довести его до аварийного состояния.



Сваи возле исторического дома / Фото "Хмарочос"

По словам краеведа Антона Короба, дом на улице Владимирской, 93 уже фактически обречен. Его не внесли в перечень объектов культурного наследия.



Трещины появились после начала строительства поблизости / Фото "Апостроф"

Однако здание находится в центральной исторической местности Киева, где строительные работы должны согласовываться с Министерством культуры и информационной политики.



Проект, который собираются построить возле Владимирской, 93 / Иллюстрация archunion