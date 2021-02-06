Правоохоронці 6 лютого виявили в Києві, на вулиці Січових Стрільців підозрілий предмет. Наразі рух цією вулицею припинили.

Про дивну знахідку повідомила Патрульна поліція Києва. Через виявлений підозрілий предмет припинили рух вулицею Січових Стрільців, 17.

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На місце вже викликали фахівців. Крім того, правоохоронці охороняють місце події задля безпеки місцевих жителів. Наразі інших деталей про знайдений предмет не повідомляють.



У Києві перекрили рух вулицею Січових Стрільців / Фото Патрульної поліції