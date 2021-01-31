У бизнесмена забрали 850 тысяч в центре Киева: тот нелегально обменивал валюту – СМИ
На Мазепы в Киеве у бизнесмена во время нелегального обмена валют отобрали 850 тысяч гривен / Realist.online
В Киеве в Печерском районе ограбили одного из предпринимателей. Инцидент произошел, когда мужчина совершал нелегальный обмен валюты.
Источник: "Обозреватель"
У мужчины отобрали деньги на улице Ивана Мазепы возле гостиницы "Салют". Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники.
Еще один громкий инцидент в столице В центре Киева неизвестные отобрали у мужчины 200 тысяч долларов
Место ограбления бизнесмена возле гостиницы "Салют" на Мазепы в Киеве / Cкриншот "Обозревателя"
Детали инцидента
- 37-летний мужчина решил выгодно обменять свои 30 тысяч долларов (это примерно 850 тысяч гривен).
- Покупателя он нашел на сайте "менял". Позвонил ему по телефону в объявлении и назначил встречу возле отеля.
- В назначенное время туда подъехали такси Uklon. А именно автомобиль Тoyota Corolla. В машине рядом с водителем находился покупатель. Бизнесмен сел позади.
- Когда покупатель протянул доллары покупателю, то забросил их в свой рюкзак, выскочил из машины и скрылся.
- Подозреваемый был в одежде темного цвета, медицинской маске и медицинских перчатках.
Обмен валют на ресурсе "Миняйло" / Cкриншот "Обозревателя"
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