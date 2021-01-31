В Киеве в Печерском районе ограбили одного из предпринимателей. Инцидент произошел, когда мужчина совершал нелегальный обмен валюты.

Источник: "Обозреватель"

У мужчины отобрали деньги на улице Ивана Мазепы возле гостиницы "Салют". Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники.

Еще один громкий инцидент в столице В центре Киева неизвестные отобрали у мужчины 200 тысяч долларов



Место ограбления бизнесмена возле гостиницы "Салют" на Мазепы в Киеве / Cкриншот "Обозревателя"

Детали инцидента

37-летний мужчина решил выгодно обменять свои 30 тысяч долларов (это примерно 850 тысяч гривен).

Покупателя он нашел на сайте "менял". Позвонил ему по телефону в объявлении и назначил встречу возле отеля.

В назначенное время туда подъехали такси Uklon. А именно автомобиль Тoyota Corolla. В машине рядом с водителем находился покупатель. Бизнесмен сел позади.

Когда покупатель протянул доллары покупателю, то забросил их в свой рюкзак, выскочил из машины и скрылся.

Подозреваемый был в одежде темного цвета, медицинской маске и медицинских перчатках.



Обмен валют на ресурсе "Миняйло" / Cкриншот "Обозревателя"

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