У Броварах відпустили з тюрми поліцейського, який п’яним збив на смерть мати на очах доньки
Суд у Броварах відпустив додому Михайла Лудченка, який п’яним збив на пішоході двох жінок – мати померла на очах доньки. Він працював дільничним офіцером в поліції й до того не один раз потрапляв у скандали.
Источник:24 канал
Вирок винуватцю смертельної ДТП ще не оголосили. У суді вирішили, що такого обвинуваченого можна відправити під цілодобовий домашній арешт.
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Рішення будуть оскаржувати
Втім, донька загиблої, яка потрапила до лікарні після того ДТП, та прокурори не згодні з таким рішенням – подана скарга.
Марина Чамара написала пост у фейсбуці, у якому обурюється через таке рішення.
Так сталось, що людина, яка збила на смерть мою матір на пішохідному переході, вийшла під цілодобовий домашній арешт. Мені невимовно болісно з цього приводу, але так вирішив наш Броварський суд,
– пише постраждала.
Дівчина підкреслила, що на рішення суду навіть вплинув той факт, що поліцейський був п’яним, перевищив швидкість, а потім намагався втекти з місця ДТП.
Мати винуватця ДТП працює в мерії
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що мати Михайла Лудченка працює в Броварській міській раді та пов’язана з мером Ігорем Сапожко. Активісти припускали, що винуватця смертельної ДТП спробують "відбілити".
До цієї жахливої аварії він вже потрапляв у скандали.
- У 2018 році він із напарниками безпідставно затримали, погрожували та катували трьох хлопців. Ця історія набула широкого резонансу. За таке правопорушення Лудченко та його спільники мали сісти: відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
- Лудченко тоді був працівником Броварського відділу поліції. І йому вдалося уникнути покарання. Посприяли цьому його матір Діана та особисто Ігор Сапожко.
- Друга історія – пов'язана з тим, що Лудченка вигнали з Броварської поліції за наркотики. За даними ЗМІ, тут йому знову з допомогою покровительства місцевої влади вдалося вийти сухим із води. Так, замість реального терміну, чоловіка просто звільнили. Щоправда, згодом він зміг поновитися на службі в поліції, але уже не в Броварах.
Втім, звільнили його лише після смертельної ДТП. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка Лудченко працював дільничним офіцером Деснянського управління поліції.
Що відомо про ДТП
- 4 жовтня 2020 року п'яний поліцейський збив на пішохідному переході матір та доньку: Надію та Марину Чамару.
- Від отриманих травм Надія Чамара померла.
- Водій навіть не зупинився на місці трагедії. Він мчав далі, аж доки не врізався у дерево.
Про цю жахливу ДТП писали у соцмережах.
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