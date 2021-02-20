В День памяти Небесной Сотни возле КГГА будут транслировать видео событий Революции Достоинства
В День памяти Героев Небесной Сотни возле здания Киевской городской госадминистрации 20 февраля будут транслировать фотографии и видеозаписи событий Революции Достоинства. По замыслу авторов идеи, материалы помогут вспомнить основные переломные моменты.
Источник:"Вечерний Киев"
Показ исторических кадров организовал Департамент общественных коммуникаций КГГА. Трансляция кадров с Революции Достоинства будет продолжаться весь день 20 февраля.
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Известно, что львиная доля кадров датируется 18 – 20 февраля 2014 года. Кроме репортажей с места событий, будут показывать также рассказы очевидцев.
В Департаменте общественных коммуникаций объяснили, что цель такого мероприятия – чтобы все, кто сейчас будут проходить мимо Киевсовета, имели возможность остановиться на несколько минут и вместе вспомнить важные для нашей страны события.
Возле Киевсовета будут транслировать хронику с Революции Достоинства / Фото "Вечерний Киев"
Что следует помнить о 20 февраля 2014 года
- 7 лет назад на Майдане Независимости в Киеве состоялось кровавое противостояние между Беркутом и участниками революции Достоинства. Именно 20 февраля украинцы чествуют День памяти Героев Небесной Сотни.
- В течение нескольких часов 20 февраля в результате обстрелов погибли более 60 человек. Под удар попали и те, кто пытались вынести тела раненых. Еще десятки пострадавших впоследствии скончались в больнице.
- События того дня стали последним переломным моментом Революции Достоинства. Правоохранители Львовщины и СБУ Закарпатской области заявили, что переходят на сторону протестующих.
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