На Киевщине в экопарке "Медвино" бизоны и один зубр напали на посетителей. В это время гид исчез, а животные разбили машину.

Источник: сюжет "Факты ICTV"

Людям, пришедшим в парк с детьми, пришлось убегать от разгневанных бизонов. К счастью, никто не пострадал, но дети были очень напуганы.

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Подробности инцидента

В парк приехало 7 взрослых и 7 детей на 4 машинах. "Вместе с сотрудником хозяйства мы заехали на территорию угодий, перед поездкой на экскурсию он пообещал сопровождать нас повсюду, и в случае возможной ситуации страховать и защищать нас", – отметил посетитель Юрий Цвиркун.

Он со своими четырьмя детьми заехал на середину угодий ближе к бизонам, все вышли, чтобы сфотографировать животных. Юрий рассказал, что сотрудник хозяйства дал им морковь и предложил пойти на соседнее поле покормить оленей и лошадей Пржевальского.

"Мы, двое взрослых и четверо детей, пошли на кормление лошадей, во время которого одно из животных начало брыкаться и дважды едва не ударило мою 8-летнюю дочь. Мы сразу оставили их и пошли к своему авто на соседнем поле", – вспоминает Цвиркун.



Дети и взрослые не пострадали / Фото "Факты ICTV"

Мужчина добавил, что они отсутствовали около 10 минут, а когда вернулись, то у их машины никого не было, и здесь их авто окружило стадо бизонов и зубр.

"Когда мы подошли ближе, чтобы сесть в машину, бизоны напали на нас и начали преследовать. Дети сильно испугались, пережили невероятный шок, начали плакать и просить о помощи. Мы с женой взяли детей и побежали через все поле ближе к выходу, но ворота изнутри были заперты на замок. Мы не смогли покинуть территорию хозяйства", – отметил потерпевший.



В это время зубр начал крушить авто / Фото "Факты ICTV"

Гид убежал к другим посетителям

Пока на поле развернулась такая драма, гид пошел к другой группе и предложил им поехать кормить верблюдов.

Позже пострадавшие вызвали полицию и написали заявление на экопарк. "Оказалось, что этот сотрудник работает в хозяйстве всего месяц, рабочие там не оформлены надлежащим образом, в соответствии с законодательством Украины, животные не зарегистрированы и не имеют паспортов и других документов, деньги за экскурсию берут наличными и не выдают чеков" – обращает внимание мужчина.

Реакция представителей экопарка

Экопарк обязался все уладить и компенсировать материальный и моральный ущерб. При этом в администрации парка заверили, что животные не нападали бы сами, и скорее всего их спровоцировали.

"Никто ни на кого не нападал. Просто люди не услышали наших рекомендаций. Когда мы пускаем посетителей в вольер, мы даем рекомендации. Нельзя близко подъезжать к животным, у нас сафари-парк. Это несоблюдение правил безопасности самими туристами. У нас давно уже существует экопарк, и раньше таких ситуаций не было. Животные сами не нападают никогда, их спровоцировали", – сообщила гид экопарка Анастасия.