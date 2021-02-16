В лесах вокруг Киева за последние годы увеличилось поголовье крупных диких животных. Встретить лосей, косуль или, к примеру, кабанов – это уже не является неожиданностью. Недавно лесники сняли на видео семью забавных кабанов, которые бегали по заснеженному лесу.

Семейку таких милых животных снял начальник отделения Национального природного парка "Голосеевский" Виталий Хрунов.

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Кабаны бегали неподалеку от Конча-Заспы. К сожалению, не всех животных удалось снять, ведь некоторые кабанята испугались и убежали в другую сторону.

Возле Киева в лесу сняли стадо диких кабанов: смотрите видео

Хрунов рассказал, что кабанов бывает в стаде и по 50 особей. Но их не стоит бояться.

Бытует мнение, что дикие свиньи агрессивны, но это не так. Обычно они пугливы и убегают от людей. Лишь когда есть маленькие поросята, то свиноматка может быть опасна,

– пояснил лесник.

Также он рассказал чем питаются таки животные.

В лесах в парке много дубов, и именно желуди являются любимыми продуктами для косуль и кабанов. В то же время даже в "неурожайные" годы животные не бедствуют, потому что лесники каждое лето заготавливают специальные веники, сено и солонцы. Кроме того, границы парка бдительно охраняют от браконьеров, поэтому животные чувствуют себя в безопасности.