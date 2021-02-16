Возле Киева в лесу сняли стадо диких кабанов: забавное видео
В лесах вокруг Киева за последние годы увеличилось поголовье крупных диких животных. Встретить лосей, косуль или, к примеру, кабанов – это уже не является неожиданностью. Недавно лесники сняли на видео семью забавных кабанов, которые бегали по заснеженному лесу.
Источник:"Вечірній Київ"
Семейку таких милых животных снял начальник отделения Национального природного парка "Голосеевский" Виталий Хрунов.
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Кабаны бегали неподалеку от Конча-Заспы. К сожалению, не всех животных удалось снять, ведь некоторые кабанята испугались и убежали в другую сторону.
Возле Киева в лесу сняли стадо диких кабанов: смотрите видео
Хрунов рассказал, что кабанов бывает в стаде и по 50 особей. Но их не стоит бояться.
Бытует мнение, что дикие свиньи агрессивны, но это не так. Обычно они пугливы и убегают от людей. Лишь когда есть маленькие поросята, то свиноматка может быть опасна,
– пояснил лесник.
Также он рассказал чем питаются таки животные.
В лесах в парке много дубов, и именно желуди являются любимыми продуктами для косуль и кабанов. В то же время даже в "неурожайные" годы животные не бедствуют, потому что лесники каждое лето заготавливают специальные веники, сено и солонцы. Кроме того, границы парка бдительно охраняют от браконьеров, поэтому животные чувствуют себя в безопасности.
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