В Василькове на военном аэродроме 10 марта в темноте столкнулся автомобиль и самолет. В результате пострадал водитель машины и возник пожар.

Огонь ликвидировали довольно быстро, даже не вызвали ГСЧС. Водителя доставили в больницу с травмой, его состояние удовлетворительное.

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Об этом сообщили в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр".

Инцидент произошел после завершения летной смены в темное время суток. Автомобиль столкнулся с самолетом во время его буксировки на авиационную стоянку,

– говорится в сообщении.

В пресс-релизе военных не отмечается какой именно самолет попал в ДТП.

На балансе 40 бригады тактической авиации, которая базируется в Василькове под Киевом, есть модернизированный учебно-боевой самолет L39М и истребители Миг-29МУ1 и Миг-29.

На место происшествия приезжали правоохранители. Проводится служебное расследование – выясняют причину инцидента.