Киевлянин 1971 года рождения, который погиб из-за взрыва гранаты на детской площадке в Соломенском районе столицы, мог находиться в плохом моральном состоянии.

Друзья и соседи погибшего говорят, что он был веселым и общительным, но имел непростые отношения с женой и трое детей. Еще один старший сын мужчины трагически погиб несколько лет назад.

Смотрите также В Киеве возле детского сада мужчина подорвался на гранате: видео 18+

За несколько минут до взрыва он общался с прохожей женщиной и говорил ей, что его жизнь потеряла смысл.

Попросил всех отойти

По словам очевидцев, киевлянин довольно долгое время сидел на лавочке на детской площадке, где играли дети. В какой-то момент он приказал всем отойти как можно дальше, после чего и раздался взрыв.

Известно также, что мужчина работал на радиорынке и арендовал квартиру в доме рядом с местом работы.

В полиции утверждают, что зарегистрировали происшествие должным образом, и проводят расследование всех обстоятельств трагедии.

Откуда у него взялся боеприпас, пока неизвестно.

Смотрите видеосюжет о гибели мужчины от взрыва гранаты в Киеве: