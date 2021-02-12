Погиб старший сын: подробности подрыва мужчины на гранате в Киеве
Киевлянин 1971 года рождения, который погиб из-за взрыва гранаты на детской площадке в Соломенском районе столицы, мог находиться в плохом моральном состоянии.
Источник:ТСН
Друзья и соседи погибшего говорят, что он был веселым и общительным, но имел непростые отношения с женой и трое детей. Еще один старший сын мужчины трагически погиб несколько лет назад.
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За несколько минут до взрыва он общался с прохожей женщиной и говорил ей, что его жизнь потеряла смысл.
Попросил всех отойти
По словам очевидцев, киевлянин довольно долгое время сидел на лавочке на детской площадке, где играли дети. В какой-то момент он приказал всем отойти как можно дальше, после чего и раздался взрыв.
Известно также, что мужчина работал на радиорынке и арендовал квартиру в доме рядом с местом работы.
В полиции утверждают, что зарегистрировали происшествие должным образом, и проводят расследование всех обстоятельств трагедии.
Откуда у него взялся боеприпас, пока неизвестно.
Смотрите видеосюжет о гибели мужчины от взрыва гранаты в Киеве:
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