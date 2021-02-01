У Києві у вівторок 1 лютого спостерігаються затори на Лівому та Правому берегах. Обмеження руху помічено у традиційних для столиці місцях.

Джерело: Google maps Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік. Читайте також У перерві між клієнтами: у Києві зняли, як водій елітної служби таксі вживає наркотики Де у Києві важко проїхати зранку 1 лютого: Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" и Південного моста)

Вулиця Центральна

Дарницьке шосе й Дарницький міст

Проспект Соборності

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")

Проспект Визволителів

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Проспект Романа Шухевича

Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")

Вулиця Набережно-Рибальська,

Гаванський міст,

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Проспект Лобановського

Проспект Любомира Гузара

Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")

Вулиця Олени Теліги

Проспект Степана Бандери Де у Києві 1 лютого затори / Скриншот Google Maps Погода у столиці Сьогодні у Києві мінусова температура. На дорогах ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними. Удень піде дрібний сніг, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується.