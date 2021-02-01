У Києві 1 лютого спостерігаються затори: онлайн-карта
Затори 1 лютого / 24 канал
У Києві у вівторок 1 лютого спостерігаються затори на Лівому та Правому берегах. Обмеження руху помічено у традиційних для столиці місцях.
Джерело: Google maps
Сайт 24 каналу розповідає куди краще не їхати у години пік.
Читайте також У перерві між клієнтами: у Києві зняли, як водій елітної служби таксі вживає наркотики
Де у Києві важко проїхати зранку 1 лютого:
- Проспект Миколи Бажана (від метро "Позняки" до "Осокорки" и Південного моста)
- Вулиця Центральна
- Дарницьке шосе й Дарницький міст
- Проспект Соборності
- Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна")
- Проспект Визволителів
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Проспект Романа Шухевича
- Проспект Академіка Глушкова (у напрямку метро "Теремки")
- Вулиця Набережно-Рибальська,
- Гаванський міст,
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Проспект Лобановського
- Проспект Любомира Гузара
- Проспект Перемоги (метро "Житомирська", "Політехнічний інститут")
- Вулиця Олени Теліги
- Проспект Степана Бандери
Де у Києві 1 лютого затори / Скриншот Google Maps
Погода у столиці
Сьогодні у Києві мінусова температура. На дорогах ожеледиця. Водіїв закликають бути обережними. Удень піде дрібний сніг, проте незабаром він закінчиться. Ввечері опадів не очікується.
Поделиться новостью