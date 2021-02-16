У Києві комунальники випадково заварили люк колодязя теплотраси із безхатьком всередині. Чоловік заховався там від морозів, а коли прокинувся, то виявив, що вихід на вулицю заблокований.

Це сталось у Дніпровському районі столиці. Люк заварили аби його ніхто не вкрав. Безхатько почав просити про допомогу й люди викликали поліцію.

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Комунальникам довелося зривати люк аби врятувати людину.

Варто підкреслити, що у Києві відкрили понад 30 пунктів обігріву у всіх районах, але активісти повідомляли, що не всі вони обладнані достатньою кількістю місць.

Також у ЗМІ з’являлась інформація про те, що людей, які хотіли погрітися на вокзалі виганяли на мороз. Про це писали на сайті "Хмарочос".

А на Борщагівці трагічно помер індус-двірник, який не зміг зайти у свою нічліжку й заснув на морозі у покинутій машині.