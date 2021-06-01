Їм загрожує обмеження волі до 5 років або навіть тюрма до 4 років. Це вже вирішуватиме суд.

До теми Покажу вам цицьки, – після погрому київська блогерка вмовляла поліцію не забирати їх у відділок

Блогерку та друзів забрала поліція

У пресслужбі поліції повідомили, що на 102 подзвонив адміністратор готелю, який почув, що у номері відбувається п’яна гулянка.

Все "дійство", у тому числі й приїзд поліції, блогерка Марія записувала на телефон й викладала на своїй сторінці в соцмережах.

Втім, хайп поліцейські припинили – всіх доставили у відділок. Це – кияни, 2000, 2001 та 2002 років народження.

У Києві блогерка рознесла готельний номер: деталі

Блогерка Марія, у якої в інстаграмі понад 70 тисяч підписників, знімала на камеру гулянку у готелі. Всі були дуже п'яними – ледве тримались на ногах.

Молоді люди настільки розгулялись, що потрощили меблі, обмалювали ванну, залили підлогу алкоголем та зламали плазму. Це, на думку Марії, було дуже весело – вона емоційно коментувала все, що відбувається.

Коли приїхала поліція, то молоді люди заявили, що це не вони влаштували погром.

Коли поліція наділа кайданки на одного з учасників гулянки, Марія вирішила його визволити й запропонувала показати свої груди. "Дядько, я покажу вам цицьки, а ви нас відпустите", сказала юна "леді". Втім, поліція на це не "купилась".

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Не перший раз

Як виявилось, блогерка, якій нещодавно виповнилось 18 років, вже потрапляла у подібні ситуації. У березні Марія влаштувала погром в іншому орендованому приміщенні – била яйця об стелю та дзеркала, а також обсипала ліжко борошном.

У цей же день вона розмахувала пістолетом на вулиці й випадково вистрелила у повітря.

Ймовірно дівчина таким чином намагається збільшити кількість підписників своїх сторінок у соцмережах, на яких, Марія заробляє гроші.