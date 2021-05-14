Світлину оприлюднив у фейсбуці активіст Ілгам Гасанов. Він написав, що такий декор "це вже занадто".

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Ми вже звикли, що арт від міських комунальників може бути супер своєрідний. Але облаштування клумб в центрі міста за допомогою колючого дроту це вже занадто,

– написав він.

Реакція киян

Інші кияни також здивувались такому оформленню клумб. Зокрема колишній депутат Київради Ярослав Діденко у коментарі під дописом Гасанова зазначив, що у того, хто саджав кущі "руки виросли із заднього місця". Про дріт, на диво, Діденко нічого не написав.

Автор фотографії Андрій Дашко припустив, що це хтось випадково поклав у клумби дріт, хоча й підкреслив, що декор був одночасно у двох клумбах.

Реакція комунальників

На пост відреагували в КП УЗН Шевченківського району. Озеленювачі підкреслили, що це не їх територія, але колючий дріт вони таки прибрали.

Так виглядає одна з клумб після прибирання / Фото КП УЗН Шевченківського району Києва