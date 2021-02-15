У Києві до лав поліції "вступив" кінь на ім’я "Фуршет", який до цього був у Федерації кінного спорту Київщини. Після належної підготовки тварина долучиться до патрулювання столиці й стане справжнім поліцейським конем.

Це подарунок Федерації для патрульної поліції Києва до 21 річниці від дня заснування кавалерійського підрозділу.

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Він ще зовсім молодий – йому лише 5 років.

Сьогодні у Фуршета важливий день. Відтепер він патрулюватиме вулицями Києва у складі кавалерійського підрозділу разом з іншими досвідченішими конями. Він допомагатиме ще ефективніше виконувати службові обов’язки патрульним поліцейським,

– йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

Також там зауважили, що основне завдання кавалерії — патрулювання паркових і лісопаркових зон, а також забезпечення безпеки і публічного порядку під час проведення масових заходів.

"Як тільки Фуршет адаптується до нового місця та набереться необхідного досвіду, він одразу заступить на свою першу зміну й вирушить на патрулювання", – розповіли в поліції.