Кремінь зазначив, що був проведений моніторинг, який показав такий результат. Більшість видань – російською мовою.

До теми У закон про мову хочуть внести зміни: які і навіщо

Майже все російською

Перевіряли 20 точок у Києві – кіоски "Преса" та розкладки у метро, супермаркетах тощо.

Кількість охоплених одиниць продажу – 1840, із них представлених державною мовою – 197, що становить 11% від загальної кількості. Решта представлених одиниць (1 643) видані російською мовою, що становить 89% від загальної кількості,

– написав Кремінь.

Він зазначив, що серед представленого асортименту переважає журнально-газетна друкована продукція. Журнали за тематикою:

дача і город,

кулінарія,

мода,

дитячі журнали,

рукоділля,

розважальні;

газети – новини,

реклама,

телепрограми,

здоровий спосіб.

Українською – розмальовка, початкова математика

За його словами, основну частину україномовних видань становлять видання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (розмальовки, початкова математика). Рідше трапляються книжкові та журнальні видання і газети.