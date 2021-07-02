От удара женщина и коляска, в которой находился ребенок, отлетели на несколько метров. Пострадавшие получили травмы. На месте происшествия работали правоохранители и врачи скорой.

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Насколько тяжелые повреждения медики диагностировали у матери и ребенка, пока неизвестно.

До перехода было метров 30

Авария произошла на улице Строителей, 6 около 18:00 1 июля.

Женщину с коляской сбили, когда она решила перебежать дорогу в месте, где этого делать нельзя было. В результате этого нарушения и произошло ДТП. При этом до ближайшего пешеходного перехода от места инцидента, как свидетельствуют данные Google Maps, было метров 30.

По прибытии на вызов скорой, медики решили срочно отвести пешеходов в лечебное учреждение.

Женщина-водитель осталась на месте происшествия в ожидании правоохранителей.



От удара мать с коляской отлетела на несколько метров / Фото dtp.kiev.ua

Как именно квалифицировали инцидент полицейские, неизвестно. Согласно Уголовному кодексу Украины, следователи должны были открыть уголовное дело, которое могут превратить в административное после заключения медиков о степени травм пострадавших.

Также не понятно, составляли ли протоколы о нарушении правил дорожного движения в отношении владелицы легковушки.