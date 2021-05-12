Про те, що в палаці тепер можна скористатися аудіогідом повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. За таку ініціативу він подякував першій леді – Олені Зеленській.

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Впевнений, відвідувачі оцінять зручність такого рішення,

– підкреслив Ткаченко.

Міністр також нагадав, що Маріїнський палац відкритий для відвідувань для всіх охочих. "Після 12 років ремонтних робіт цю унікальну будівлю варто побачити на власні очі. І не тільки проходячи повз, а зазирнувши всередину: краса архітектурних рішень вас вразить".

До речі, щочетверга в палаці для школярів проходять безкоштовні екскурсії.

Історична довідка

Маріїнський палац у Києві зведено в 1750–1755 роках за зразком палацу, який проєктував Вартоломей Растреллі для Олексія Розумовського, фаворита та фактичного чоловіка російської імператриці Єлизавети Петрівни. Під час відвідування Києва 1744 року Єлизавета сама обрала для нього місце.

Маріїнський палац / Фото wikimedia.org

Назва "Маріїнський" закріпилася за палацом з 1950-х років, від Маріїнського парку навпроти, до цього палац мав назву Царський.

Зараз в Маріїнському палаці проходять урочисті державні події — нагородження, приймання, вручення вірчих грамот послами іноземних держав і зустрічі офіційних делегацій на найвищому рівні.