У Києві 2 лютого на маршрути вийшли 15 нових тролейбусів. Їх місто придбало для оновлення парку столичного громадського транспорту.

Джерело: пресслужба Віталія Кличка

"Нещодавно місто придбало 15 тролейбусів марки "Богдан". І вже сьогодні вони вийдуть на маршрути. Тролейбуси сучасні, довжиною 18,75 метра. Салон розрахований на 170 пасажирів, зокрема, 50 місць для сидіння", – сказав мер столиці.

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Сучасні тролейбуси

Кузов електротранспорту виготовлений з використанням антикорозійних матеріалів, що подовжує експлуатацію транспортного засобу. Тролейбуси мають антивандальні сидіння, світлодіодне освітлення. Внутрішнє облицювання салону виконане з важкозаймистих матеріалів.

Усі тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів.

У Києві на маршрути вийшли нові тролейбуси: дивіться фото

А також обладнані світлозвуковими маршрутними та інформаційними покажчиками. Та мають запас автономного ходу не менше 1 кілометр. Тобто, якщо відбувся розрив проводів, знеструмлення мережі, то тролейбус може проїхати автономно.

Важливо, що тролейбуси повністю відповідають вимогам інклюзивності: 100% низька підлога, виділене місце для інвалідного візка,

– наголосив Кличко.

Всього за кілька останніх років столиця купила 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів.