У Києві водії маршруток масово звільняються з роботи, деякі беруть відпустки "за свій рахунок". Це пояснюють тим, що працювати під час локдауну невигідно та ще й штрафи доводиться платити.

Оскільки одночасно керувати мікроавтобусом, приймати гроші, рахувати їх, віддавати решту та ще й контролювати дотримання карантинних обмежень водії не можуть, багато з них вирішили відмовитись від роботи. Водночас кияни зазначають, зранку дочекатися транспорт було нереально, а вдень – по 1-2 маршрутки за годину.

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Кількість маршруток зменшилась

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко пояснив, що вивезти на маршрут всіх перевізників не вдалося, адже водії зараз масово звільняються або беруть відпустки за власний рахунок.

Причина звільнень – те, що більшість людей, які захочуть скористуватися транспортом, будуть без перепусток. Відтак, ймовірні конфлікти з пасажирами та проблеми з правоохоронцями.

Пасажиропотоку зараз взагалі немає. Ходили пусті тролейбуси, автобуси та маршрутки,

– зауважив Мойсеєнко.

Повернулись у гараж в перший день

Він розповів, що у перший день транспортного локдауну – 5 квітня на маршрути виїхали 70-80% рухомого складу. Водії перевіряли перепустки. А вже ближче до вечора більшість транспорту почало "з’їжджати" з рейсів.

Нагадаємо, що у Києві з 5 квітня посилили карантин. Громадський транспорт перевозить людей за спецперепустками.