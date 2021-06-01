"Активіст" дістав ножа й пістолет. Коли на місце прибула поліція, то з’ясувалось, що "азовець" втік.

Ще один інцидент Я покажу вам цицьки: після погрому київська блогерка вмовляла поліцію не забирати їх у відділок

"Азовця" шукає поліція

Люди пояснили, що молоді люди побили чоловіка, який нібито справляв малу нужду на вулиці. Ймовірно, що хлопці вирішили покарати його.

Правоохоронці шукають порушників й встановлюють обставини інциденту.

Подія зареєстрована. На цей момент проводиться перевірка – встановлюються всі обставини нічного конфлікту. Молодий чоловік зі зброєю втік з місця конфлікту,

– повідомили в поліції Києва.

Наразі в партії Національний корпус не прокоментували інцидент. Чи справді цей юнак є членом "азовського" руху або якогось відділення партії – невідомо.