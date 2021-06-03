Річ у тім, що обшуки проводили за зверненням в КП "ГІОЦ". В підприємстві й так були готові надати будь-які документи стосовно розслідування, але ніхто навіть не звертався до них.

До теми Обшуки у офісі ГІОЦ: податківці шукають докази розтрати 10 мільйонів гривень

Дії правоохоронців – абсурд

Натомість слідчі органи прийшли у КП з обшуками.

Інколи правоохоронні органи для того, щоб вислужитися здатні на неймовірні вчинки,

– заявили в КП.

На підприємстві пояснили, що кілька днів тому суддя Святошинського районного суду надав дозвіл на проведення обшуку в комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Прийшли з обшуками до позивачів

На думку керівництва КП, дана ухвала показує правовий нігілізм та процесуальний безлад.

Безглуздість ухвали полягає у тому, що факти суперечать самі собі. Адже обшуки знов тривають у позивачів. Річ у тім, що саме КП "ГІОЦ" подало відповідні заяви до СБУ та Нацполіції за втручання ТОВ "ГЕРЦ" у їхню діяльність ще торік. Навіть вже двічі, – йдеться у повідомленні пресслужби КП "ГІОЦ".

В КП заявили, що дозвіл на обшук був наданий стосовно саме цього підприємства, а також його сателіту ТОВ "ФК ГЕРЦ". Втім, у мотивувальній частині фігурують обставини кримінального провадження стосовно іншого підприємства з Одеси. Йдеться про ТОВ "ТЕЙКІТ", зареєстрованого в Одесі, на вулиці Велика Арнаутська, 18.

Обшуки в ГІОЦ: що відомо

Податківці шукають докази розтрати 10 мільйонів гривень.

Київська міська прокуратура провела обшуки на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр".

Посадовців підприємства підозрюють у пособництві та умисному ухиленні від сплати податків.

Слідство встановило, що приватна компанія надавала ГІОЦ телекомунікаційні послуги.

Їхня вартість перевищувала 10 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Проте у документах на послуги знайшли ознаки фіктивності.

Наразі правоохоронці шукають первинні фінансові документи та відомості.

Загалом правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді" та інші підприємства, а також у КМДА.