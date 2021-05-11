Стандарт мобільного звʼязку четвертого покоління запустила трійка найбільших мобільних операторів в Україні – Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Вони використовують спільне обладнання від компанії Huawei.

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Тепер швидкісний 4G інтернет від Vodafone працює на всіх станціях київського метро, адже відбулося підключення останньої з них — "Теремки". Повне 4G столичної підземки,

— йдеться у повідомленні одного з операторів.

Коли почалось під'єднання

Нагадаємо, що наприкінці жовтня провідні оператори зв’язку запустили 4G одразу на 23 станціях київського метро.

Варто зазначити, що 4G-зв'язок працює як у приміщеннях станцій, так і в тунелях між ними.

4G наразі доступний в діапазоні 1 800 МГц у майже 1,5 тисячі населених пунктів України для щонайменше 90% їхніх мешканців.