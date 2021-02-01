У Києві на Осокорках стався дивний інцидент. Подружжя викинуло непотрібну ялинку просто з вікна з 12 поверху.

Джерело: "Київ Оперативний"

Це помітили сусіди й викликали поліцію. Правоохоронці принесли назад дерево й водночас з’ясували, навіщо люди так вчинили – адже на подвір’ї під вікнами могли бути діти.

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Чоловік та жінка пояснили, що кинули ялинку, оскільки бачили, що там нікого немає. Проте назад ялинку забрати не хотіли.

Це сталось на вулиці Софії Русової, 7.

У Києві подружжя викинуло ялинку з 12 поверху: дивіться відео

У соцмережах люди висловлюють обурення діями мешканців столиці. А інші користувачки зізнались, що раніше бачили подібне, щоправда, скидали ялинку з 5 поверху, а потім спускались у низ й відносили її на смітник. "Бо якщо нести сходами, купа голок сиплеться".