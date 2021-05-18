Аналіз води, який зробили в КП "Плесо", свідчить про можливе потрапляння у водойму забруднених стічних вод. Ймовірно, скид, зафіксований активістами на фото, був зроблений будівельною технікою, що працює поруч з річкою.
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Забудовнику вручили акт-вимогу
Працівники КП "Плесо" вручили представникам будівельної компанії акт-вимогу про приведення ріки до належного санітарно-технічного стану. Про це повідомив Начальник Управління екології і природних ресурсів КМДА Олександр Возний.
Такий вигляд мала річка 11 травня / Фото спільноти "Клуб корінного киянина"
Злили нечистоти після очищення річки
Нагадаємо, що забруднення відбулось 11 травня, на наступний день після того, як екоактивісти почистили цю річку, яка колись була доволі великою й наповненою рибою. Про це писали на сайті 24 каналу.
Зливають не тільки забудовники
У соцмережах поширили інформацію, що автомийка також зливає у Либідь брудну воду.