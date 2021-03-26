У Києві розповіли які саме вагони хочуть придбати за кошти ЄБРР – 50 мільйонів. Вони будуть незвичними для столиці – з наскрізним проходом для пасажирів.

Втім, таких вагонів планують придбати лише 25, а ще стільки ж звичайних. Кожен вагон коштуватиме по 1 мільйону доларів.

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Чому наскрізні

Експерти кажуть, що у таких вагонів більше переваг ніж у тих, які курсують нині у київській підземці. Вони популярні у всьому світі.

Наскрізний прохід у вагонах збільшує місткість складів, оскільки наразі простір між вагонами у нас не використовується. Це місце, де можуть перебувати пасажири під час руху поїзда.

Так виглядає наскрізний вагон метро / Фото unsplash.com

Такі склади дозволяють пасажирам рівномірно розподілятися по всьому поїзду, а не накопичуватися, наприклад, в одному-двох центральних вагонах.

Чому лише половина таких

Втім, чому в КМДА хочуть купити лише половину таких наскрізних вагонів – невідомо. Решту планують придбати за тією ж ціною, але вони будуть старої модифікації.

Де нові вагони використовуватимуть

Незвичні для киян поїзди курсуватимуть саме на зеленій гілці – Сирецько-Печерській.

Із 50 вагонів вийде 10 складів. Потяги необхідні для зеленої гілки метрополітену, яка збільшується в сторону Виноградаря. Вони знадобляться, коли завершиться будівництво двох нових станцій метро "Мостицька" і "Проспект Правди" (їх обіцяють здати в експлуатацію в кінці 2021 року). Склади необхідні, щоб не збільшувати інтервал руху поїздів на зеленій гілці після відкриття нових станцій.

До теми Коли у Києві нарешті побудують метро на Троєщину: назвали дати

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що Київрада ухвалила рішення закупити нові вагони метро – тендер на купівлю вагонів оголошений, але відбір учасників ще не закінчився.