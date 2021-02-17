У Києві в Голосіївському районі могло бути ще одне дитяче самогубство. Сусід врятував юнака, який хотів стрибнути з 13 поверху.

Наразі деталі невідомі, але у соцмережах поширили фотографію спроби хлопця вистрибнути з балкона.

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Про це розповідають у сюжеті "Київ. NewsRoom" телеканалу "Київ".

У Києві ще один юнак хотів стрибнути з 13 поверху: дивіться відео

Зазначається, що підліток вже прилаштовувався, щоб стрибнути з 13-го поверху багатоповерхівки. Проте зробити останній крок у прірву йому завадив сусід.

Дитячі самогубства у Києві

Сьогодні 17 лютого 15-річна дівчина впала з багатоповерхівки. Вона одразу померла від отриманих травм. На місці працюють поліцейські, зокрема й представники кіберполіції – це означає, що правоохоронці розглядають версію доведення до самогубства через інтернет.

А два дні тому – 15 лютого у тому ж Дарницькому районі загинула інша дівчина – випала з 14 поверху. Їй було 13 років.

Раніше сайт 24 каналу зібрав інформацію про всі випадки.

У Києві вже говорять про те, що всі ці трагедії не випадкові – начебто в інтернеті з’явилась нова жахлива "гра", за аналогом "Синього кита" – коли дітей доводили до самогубств. Таку версію розглядають й в поліції, але доказів наразі немає.

Також 16 лютого у Боярці, що біля Києва дві 12-річні ліцеїстки випили по 40 таблеток дротаверину – одна дівчинка померла. Таку "гру" 7-класниці, начебто, побачили у TikTok.