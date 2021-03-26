Владельца "євробляхи" Jaguar задержали ночью 26 марта патрульные полицейские Святошинском районе города. Полицейским мужчина сказал, что вообще никуда не ехал, однако свидетелям объяснял, что направлялся к тете в гости.

Остановили жителя Житомирской области правоохранители из-за постоянных нарушений правил дорожного движения и неадекватного поведения на дороге. Водитель якобы включал правый указатель поворота и двигался налево и наоборот.

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В салоне иномарки помимо молодого мужчины находились еще и женщина с двумя детьми.

Выбросил пакет с наркотиками

Когда полицейские остановили нарушителя, он вел себя довольно странно. Мужчина пытался убедить патрульных, что он никуда не ехал.

Как выяснилось, водителя уже дважды лишали прав. Первый раз в 2018 году, а второй – в 2020. Фактически владелец Jaguar не имел права находиться за рулем.

От обследования на состояние наркотического опьянения мужчина отказался, а вот на вопрос, есть ли у него запрещенные вещи, выбросил из кармана пакет и пытался убежать.

Злоумышленника полицейские догнали и задержали. Его жена в это время подобрала пакет и спрятала его.

В отношении водителя составили протокол о повторном управлении транспортным средством человеком, которого лишили прав, а также о пребывании за рулем в нетрезвом состоянии. За это нарушителя могут оштрафовать на 54 тысячи 400 гривен. Кроме того, мужчину могут лишить прав на более долгий срок.

А вот с наркотиками в пакете будут разбираться следователи, которых вызвали на место происшествия патрульные.

Смотрите видео с задержанным с наркотиками водителем в Киеве: