Ймовірного зловмисника доволі швидко затримала поліція. Він вже зізнався у скоєному, втім мотиви своєї поведінки він пояснити не зміг.
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Деталі інфиденту
Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що перебували неподалік. У цей час водій тролейбусу припинив рух й люди швидко вийшли з салону.
На місце прибули рятувальники й швидко ліквідували пожежу.
На місці події працює слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.
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