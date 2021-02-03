У Києві на Троєщині згоріли 4 автівки: стояли у дворі висотки
На Троєщині згорділи 4 машини / 24 канал
У Києві в Деснянському районі вночі на 3 лютого згоріли 4 автівки, що були припарковані у дворі висотки. Пожежа виникла в одній машині та розповсюдилась на сусідній транспорт.
Джерело: ДСНС
Столичні рятувальники розповіли, що, о 03:45 їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській, 2 горить автомобіль.
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Пожежа виникла в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia.
О 04:05 пожежу локалізували, а о 04:13- ліквідували.
Наслідки пожежі:
- Subaru Forester згорів повністю.
- В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло.
- В Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля.
- В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер.
У Києві на Троєщині згоріли 4 автівки: дивіться фото
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