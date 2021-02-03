У Києві в Деснянському районі вночі на 3 лютого згоріли 4 автівки, що були припарковані у дворі висотки. Пожежа виникла в одній машині та розповсюдилась на сусідній транспорт.

Джерело: ДСНС Столичні рятувальники розповіли, що, о 03:45 їм надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській, 2 горить автомобіль. Читайте також У Києві 4-рчну дівчинку нагородили орденом "За добру справу": врятувала від пожежі – фото Пожежа виникла в автомобілі Subaru Forester з розповсюдженням на поруч припарковані автомобілі Kia Magentis, Chevrolet Aveo та Skoda Fabia. О 04:05 пожежу локалізували, а о 04:13- ліквідували. Наслідки пожежі: Subaru Forester згорів повністю.

В автомобілі Kia Magentis пошкоджено моторний відсік, оздоблення салону, пластикове оздоблення, лакофарбове покриття лівої сторони та лобове скло.

В Chevrolet Aveo пошкоджено лакофарбове покриття, пластикове оздоблення правої сторони автомобіля, моторний відсік та передня частина автомобіля.

В автомобілі Skoda Fabia пошкоджено передній бампер. У Києві на Троєщині згоріли 4 автівки: дивіться фото