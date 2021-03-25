У Києві ввели ще один карантин: показились тварини
У Києві на території Дарницького та Святошинського районів ввели ще один карантин – через факти сказу тварин. Від небезпечної хвороби померло одне цуценя та лисиця.
Источник:Держпродспоживслужба
Один чоловік у січні привіз із Вінницької області 2 цуциків – їм було по 3 місяці. 9 березня одне з них почало кусатися й власник собаки поніс його до ветеринарів – вони встановили, що це сказ. Наступного дня цуценя померло.
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Сказ тварин
Це сталось у Дарницькому районі столиці. А 15 березня у Святошинському районі на подвір’я приватного будинку забігла неадекватна лисиця, яка поводилась дуже агресивно – її забрали ветеринари й також встановили, що тварина сказилась. Вона також померла на наступний день.
Обмеження
Через ці випадки київська Держпродспоживслужба вирішила ввести карантин у цих районах. Обмеження діють у Дарницькому районі у межах таких вулиць:
- Єлизавети Чавдар
- Софії Русової
- Бориса Гмирі
- Проспекту Миколи Бажана
У Святошинському районі у межах таких вулиць:
- Михайла Чалого
- Костянтина Герасименка
- Брест-Литовського шосе
В службі не уточнили які саме обмеження вводяться, але очевидно, що всі власники тварин у цих районах мусять узяти до уваги таку інформацію та провести вакцинацію від сказу.
Небезпека для людей
Ця хвороба передається між тваринами та переходить на людей, яких вони покусали або просто контактували з ними. Інфікованій людині потрібна негайна госпіталізація.
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