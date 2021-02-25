У Києві 25 лютого поліція під час спецоперації затримала 9 осіб, які пов’язані з партією ОПЗЖ та одіозним Іллею Кивою. Нібито вони влаштували стрілянину на вулиці Ямській, щоб налякати людей, котрі вийшли мітингувати проти забудови.

Про затримання "тітушок" Кива повідомив сам на своїй сторінці у фейсбук, а от поліція вже роз’яснює, що затримали 2 автомобілі, на яких зловмисники втекли з місця злочину.

Читайте також Анатолія Шарія оголосили в розшук

Кива звісно заявив про політичний тиск, що нібито ці люди не причетні до правопорушень. Він пояснює, що правоохоронці щось переплутали, мовляв, було орієнтування по автобусу, який орендує охоронна фірма "Штром", а саме ця фірма й охороняє офіс ОПЗЖ за договором. Втім, поліція затримала в офісі партії 9 осіб, яких підозрює у злочині.

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що 25 лютого на вулиці Ямській, що у Голосіївському районі столиці, сталась стрілянина. Люди вийшли з мітингом – виступають проти забудови у цьому районі.

Під час акції приїхав мікроавтобус Mercedes-sprinter, з якого вискочили невідомі й почали стріляти у повітря, ймовірно аби залякати протестувальників.