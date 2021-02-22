У Києві правоохоронці затримали групу осіб, які наживались на людях, які хотіли купити авто з Європи за дуже низькою ціною. Шахраї видурювали авансові платежі начебто для розмитнення автомобіля, а після отримання грошей зникали.

Оголошення аферисти розміщували на популярному інтернет-сайті по продажу таких автомобілів. Щоб довести реальність можливості купівлі автомобіля, махінатори надсилали покупцям заздалегідь заготовлені фото із зображенням паспорту інших осіб, зокрема, ошуканих ними раніше.

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Отримавши кошти від потерпілих, зловмисники вимикали мобільні телефони та видаляли з сайту відповідні оголошення.

Наразі правоохоронці затримали 2 осіб – мешканців міста Суми, причетних до злочинної схеми.

На теперішній час досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми та потерпілі.

Поліція просить тих, хто став жертвою подібної афери упродовж 2020-2021 років, звернутися до правоохоронних органів.