У Києві завершується опалювальний сезон
У Києві завершується опалювальний сезон. В КМДА підбили підсумки та відзвітували про роботу.
Источник:КМДА
За останні два роки у столиці модернізували понад 270 кілометрів теплових мереж, що становить 10% від загальної кількості. Рівень аварійності теплових мереж протягом поточного опалювального сезону знизився на 15%. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
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Без масштабних аварій
Він зазначив, що опалювальний сезон проходив у непростих умовах, зважаючи на різку зміну температури зовнішнього повітря.
Однак нам вдалося уникнути масштабних аварій та інших катаклізмів. Після повернення в управління нашого енергетичного комплексу, фактично за два роки, ми замінили майже 270 км мереж. Це позитивно вплинуло на стабільність та надійність роботи теплопостачальної системи,
– зазначив Пантелеєв.
Відключити тепло раніше не вийшло
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що в Києві планували завершити опалювальний сезон 5 квітня, аби дати можливість хоч трохи зекономити киянам. Втім, погодні умови цього зробити не дозволили. Тепло почали відключати 12 квітня.
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