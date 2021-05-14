Чоловік привів додому жінку, а зранку, коли він прокинувся, то виявилося, що Тамари немає. Вона пішла, не попрощавшись, прихопивши з собою срібну каблучку та документи на дачу. На холодильнику жінка залишила записку: "Вася, ти лох".

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Прикмети шахрайки: сірі трусики та красиві сідниці

У заяві, яку ймовірно написали в поліції зі слів чоловіка, "Вася" вказує прикмети шахрайки: "35 років. 154 сантиметри, середньої статури, з великими красивими сідницями. Розмір груді другий. Джинси світло-сині, бюстгальтер сірий, без пуш-апу. Трусики сірі. На кофті плями меду, оскільки чоловік годував ним жінку".

Познайомились біля під’їзду

Також заявник уточнив, що познайомився з Тамарою на днях біля під’їзду, коли саме – не пам’ятає, тому, що він був п’яний. "Вживали багато різного алкоголю – останнє пили шампанське", розповів він.

Скриншот заяви у поліцію / Телеканал "Київ"

Вона зареєстрована в Оболонському управлінні поліції міста Києва 9 травня 2021 року. Пошуки Тамари тривають.