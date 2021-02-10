У Києві знову брудне повітря: столиця опинилась у топ 20 рейтингу IQair
У Києві знову фіксують високий рівень забруднення повітря. Станом на 11 годину 10 лютого столиця займає 20 місце у рейтингу IQair.
Источник:Сайт IQair
Індекс становить 98 при нормі 50. Зранку рівень забруднення повітря в столиці характеризувався як "нездоровий для чутливих груп населення".
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При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на відкритому повітрі.
Втім, зараз ситуація покращується.
Перше місце у списку міст з найбруднішим повітрям сьогодні займає Лахор (Пакистан) – його рівень складає аж 259 балів.
Скриншот сайту IQair
Забруднення повітря у Києві: що відомо
- Українська столиці регулярно потрапляє до цього списку, але таке шкідливе повітря у Києві не завжди. Воно погіршується у результаті погодних змін – особливо при сильному тумані. Шкідливі речовини не встигають зникати й накопичуються дуже швидко у нижніх шарах.
- Головним забруднювачем повітря у Києві є автомобілі, які майже щодня створюють затори на дорогах.
- Останні дні, через великий снігопад у години пік місто буквально стоїть, а на в’їзді у Київ нарахували понад тисячу вантажівок, які не можуть потрапити до столиці через заборону в’їзду.
- Втім, екологи запевняють, що ситуація з повітрям у Києві не критична – воно псується лише за певних умов й нормалізується тоді, коли це дозволяє погода – зникає туман чи інші причини забруднення.
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