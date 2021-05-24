Таким образом Поворозник хочет защитить свою честь и достоинство через суд. Он публично заявил об этом во время пресс-конференции относительно обысков в КГГА.

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Что известно о намерениях Поворозника

Первый заместитель главы КГГА заявил, что эти "публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обысках и тому подобное".

Я публично сообщаю, что по состоянию на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения!

– подчеркнул Николай Поворозник.

Как следствие, чиновник подаст в суд на Давида Арахамию и Ирину Верещук из-за распространения "откровенной лжи".

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Обыски в КГГА: коротко