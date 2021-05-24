У Кличко хотят подать в суд на Арахамию и Верещук

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что подаст в суд на нардепов от "Слуги народа" Давида Арахамию и Ирину Верещук. Причина – распространение ложной информации о политике.
Таким образом Поворозник хочет защитить свою честь и достоинство через суд. Он публично заявил об этом во время пресс-конференции относительно обысков в КГГА.
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Что известно о намерениях Поворозника
Первый заместитель главы КГГА заявил, что эти "публичные лица продолжают манипулировать, распространять ложную информацию о моем якобы задержании, обысках и тому подобное".
Я публично сообщаю, что по состоянию на сегодня зарегистрирован приговор суда о завершении расследования дела, к которому меня пытались "привязать", и привлечении к уголовной ответственности причастного лица! Я к этому делу не имею никакого отношения!
– подчеркнул Николай Поворозник.
Как следствие, чиновник подаст в суд на Давида Арахамию и Ирину Верещук из-за распространения "откровенной лжи".
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Обыски в КГГА: коротко
- Обыски провели в большинстве коммунальных предприятий КГГА и у частных лиц.
- Правоохранители ищут доказательства коррупции в различных структурах Киевского горсовета.
- Но у Кличко такие действия считают давлением, в частности мэр заявлял, что атака направлена лично на него.
- Впрочем, в ОПУ так не считают. Сам президент комментировал ситуацию: он заявил, что "не надо было воровать деньги из бюджета".