Решение относительно вероятного ослабления карантинного режима и перехода столицы к менее жестким ограничениям, должностные лица могут принять 28 апреля в ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, Киев, судя по всему, выйдет из красной зоны уже 1 мая. Если во время заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям чиновники решат, что ситуация с распространением COVID-19 уже стабилизировалась.

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По словам заместителя Кличко, уже с начала следующего месяца Киев может начать возвращаться к жизни со свободным доступом к общественному транспорту.

Поворозник рассказал о выходе Киева из красной зоны: смотрите видео

Детские сады и школы могут снова заработать

Как отметил Поворозник, если по состоянию на 28 апреля ситуация с COVID-19 позволит власти говорить об остановке жесткого карантина и почти полного локдауна, это будет свидетельствовать о правильно принятых мерах.

1 мая мы можем перейти в другую зону карантина, и жить по новым правилам. Если будет принято решение о выходе из красной зоны, общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Также ситуация может позволить принять решение о возобновлении обучения в школах и детских садах,

– отметил заместитель мэра Киева.

Несмотря на ослабление карантинных норм, столицу могут отнести к оранжевой зоне ограничений. Она предусматривает такие же меры, как и желтая, но означает, что в случае ухудшения ситуации Киев вновь вернется к наиболее суровым противоэпидемиологическим правилам.



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