У Кличко рассказали, планируют ли продолжать локдаун в мае
Представители местных властей Киева надеются, что за время локдауна, который фактически длится с 5 апреля, город вернется в оранжевую зону карантина. Однако точно спрогнозировать уровень падения заболеваемости пока невозможно.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, усиленный карантин дал возможность стабилизировать ситуацию в столице. Но при этом в больницах до сих пор находится большое количество тяжелобольных.
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По словам чиновника, сейчас в Киеве нет роста заболеваемости.
На Пасху ограничения будут
Заместитель Кличко говорит, что несмотря на показатели распространенности COVID-19 и госпитализаций в Киеве будут разрабатывать противоэпидемиологические правила на Пасху. Их внедрят, несмотря на правила адаптивного карантина.
Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила на Пасху. Если выйдем 30 апреля из красной зоны, нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть,
– подчеркнул чиновник.
Какие ограничения будут действовать до 30 апреля
- запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;
- запрещена работа детских садов;
- школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;
- запрещена работа продуктовых ярмарок;
- салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.
- Также действуют другие меры безопасности, которые предусмотрены красной зоной.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24
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