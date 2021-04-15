Представители местных властей Киева надеются, что за время локдауна, который фактически длится с 5 апреля, город вернется в оранжевую зону карантина. Однако точно спрогнозировать уровень падения заболеваемости пока невозможно.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник. По его словам, усиленный карантин дал возможность стабилизировать ситуацию в столице. Но при этом в больницах до сих пор находится большое количество тяжелобольных.

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По словам чиновника, сейчас в Киеве нет роста заболеваемости.

На Пасху ограничения будут

Заместитель Кличко говорит, что несмотря на показатели распространенности COVID-19 и госпитализаций в Киеве будут разрабатывать противоэпидемиологические правила на Пасху. Их внедрят, несмотря на правила адаптивного карантина.

Несмотря на то, в какой карантинной зоне мы будем, будем точно разрабатывать правила на Пасху. Если выйдем 30 апреля из красной зоны, нам еще долго надо будет беречься, чтобы туда снова не попасть,

– подчеркнул чиновник.

Какие ограничения будут действовать до 30 апреля

запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;

запрещена работа детских садов;

школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;

запрещена работа продуктовых ярмарок;

салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Также действуют другие меры безопасности, которые предусмотрены красной зоной.

Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24

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