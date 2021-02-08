Возле пивного магазина в Киеве произошла жестокая массовая драка: видео 18+
Вечером 7 февраля между посетителями магазина "Пивная лавка" на улице Щербаковского в Киеве произошел конфликт. Привел он к ножевому ранению и многочисленным телесным повреждениям среди его участников.
Источник:Киев Оперативный
Из-за чего именно произошел конфликт, который привел к тяжелым последствиям, пока неизвестно. Впрочем, драка, в которой участвовали представители разных компаний, была по-настоящему жестокой.
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В результате инцидента один из мужчин получил ножевое ранение.
Что известно о массовой драке возле "Пивной лавки" в Киеве
- Конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел около 23:05.
- Мужчины, которые что-то не поделили между собой, начали драться кулаками и ногами.
- Через мгновение в драке уже участвовали по меньшей мере 6 человек.
Когда активная часть столкновения между несколькими компаниями кончилась, один из мужчин начал оседать на землю. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшему скорую.
В крайне тяжелом состоянии мужчину госпитализировали.
На месте инцидента работали полицейские. По факту резни открыли уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
Смотрите видео драки с резней в Киеве (18+):
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