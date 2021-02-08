Вечером 7 февраля между посетителями магазина "Пивная лавка" на улице Щербаковского в Киеве произошел конфликт. Привел он к ножевому ранению и многочисленным телесным повреждениям среди его участников.

Из-за чего именно произошел конфликт, который привел к тяжелым последствиям, пока неизвестно. Впрочем, драка, в которой участвовали представители разных компаний, была по-настоящему жестокой.

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В результате инцидента один из мужчин получил ножевое ранение.

Что известно о массовой драке возле "Пивной лавки" в Киеве

Конфликт, закончившийся поножовщиной, произошел около 23:05.

Мужчины, которые что-то не поделили между собой, начали драться кулаками и ногами.

Через мгновение в драке уже участвовали по меньшей мере 6 человек.

Когда активная часть столкновения между несколькими компаниями кончилась, один из мужчин начал оседать на землю. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшему скорую.

В крайне тяжелом состоянии мужчину госпитализировали.

На месте инцидента работали полицейские. По факту резни открыли уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

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