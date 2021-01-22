Убийство пластического хирурга Андрея Сотника: следствие передало дело в суд
Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчин, которые застрелили в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника. Киллеры тщательно спланировали убийство, но от полиции скрыться им не удалось.
Кроме умышленного убийства, подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и подделку документов. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Злоумышленников задержали в Киеве и Одессе – один из них пытался бежать из страны.
Убийство пластического хирурга Андрея Сотника: что известно
Это случилось в феврале 2020 года на улице Саксаганского в Шевченковском районе столицы. Как рассказали очевидцы, неизвестный подбежал к своей жертве, выстрелил несколько раз, выхватил из рук пакет и убежал.
Убийцы длительное время следили за потерпевшим. Кроме того, они арендовали транспортные средства, чтобы передвигаться по городу, и незаконно приобрели огнестрельное оружие.
Кто такой Андрей Сотник?Он работал в киевской клинике DMK. На сайте клиники говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом. Он так же был организатором здравоохранения, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.
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