Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчин, которые застрелили в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника. Киллеры тщательно спланировали убийство, но от полиции скрыться им не удалось.

Кроме умышленного убийства, подозреваемым инкриминируют незаконное хранение оружия и подделку документов. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Злоумышленников задержали в Киеве и Одессе – один из них пытался бежать из страны.

Убийство пластического хирурга Андрея Сотника: что известно

Это случилось в феврале 2020 года на улице Саксаганского в Шевченковском районе столицы. Как рассказали очевидцы, неизвестный подбежал к своей жертве, выстрелил несколько раз, выхватил из рук пакет и убежал.

Убийцы длительное время следили за потерпевшим. Кроме того, они арендовали транспортные средства, чтобы передвигаться по городу, и незаконно приобрели огнестрельное оружие.