В Киеве задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло на Андреевском спуске в новогоднюю ночь. Следствие установило, что между мужчинами возник конфликт – один ударил другого ножом.

Источник: Нацполиция

Это произошло на глазах многих людей, которые гуляли в новогоднюю ночь по исторической улице столицы.

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Подробности

Пострадавшим оказался 37-летний уроженец Донетчины, который уже несколько лет работал и жил в столице.

В новогоднюю ночь мужчина вместе со своим знакомым прогуливался на Андреевском спуске, где между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.

Один из парней, находясь навеселе, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента.

Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня так и не придя в сознание.

Предполагаемый убийца – это 26-летний уроженец Сумской области.

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Согласно сообщению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.