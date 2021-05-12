Срок действующей меры пресечения должен был закончиться собственно в среду, 12 мая. Поэтому адвокаты подозреваемого специального тянули время.

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В итоге в 18:00 суд закрыли. Это означает, что до избрания нового мероприятия подозреваемый будет на свободе.

Что известно об убийстве Феликса Бахвалова

Преступление произошло 23 декабря 2019 года в "Гидропарке" возле кафе "Очеретяний кіт". Автомобиль бизнесмена, в котором он находился вместе с женщиной, буквально изрешетили пулями из пистолета, похожего на "Глок". Бахвалов погиб на месте, а его спутница чудом не пострадала. Всего эксперты насчитали 11 выстрелов.

Убийца скрылся с места преступления на черной машине Mercedes на литовских номерах. Впоследствии эту машину обнаружили сожженной под мостом Патона. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который убегал с места происшествия. В ходе расследования убийства следователи установили личность предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался Михаил Зотов.

Зотов находился в розыске / Фото 5140.org

Побег и экстрадиция

Через два дня после убийства Бахвалова он покинул территорию Украины и скрылся в Турции. Зотов был объявлен в международный розыск и в феврале 2021 года турецкая сторона после длительных переговоров наконец согласилась на экстрадицию.

19 февраля 2021 года Зотов прибыл в "Борисполь", где был задержан. Впоследствии еще и арестован на 60 суток.

Во время задержания киллер притворялся больным. Его подельники приехали забирать его на авто.

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В СИЗО он заболел COVID-19, что усложнило процесс правосудия. Не улучшил положение и локдаун в столице Украины, который длился весь апрель.

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Освобождение подозреваемого и новое задержание

30 апреля срок ареста Зотова истек и он вышел на свободу. 10 мая его снова задержали – пока по подозрению в преступлении, предусмотренному ч. 2 ст. 194 УК Украины, то есть поджоге той самой машины на литовских номерах.

Новое задержание подозреваемого в убийстве превратилось в фарс – Зотов пытался имитировать приступ, но не слишком удачный. Также "отмазывать" собрата прибыли его товарищи, но полиция проявила стойкость и решительность.

Рассмотрение дела Зотова и избрание меры обеспечения должно было состояться 11 мая, но по неизвестным причинам судебное заседание перенесли на 12 мая.