Украинские правоохранители в аэропорту задержали 31-летнего украинца, которого подозревают в убийстве киевского бизнесмена еще в 2019 году. Произошло это сразу после экстрадиции мужчины с территории Турции.

Украина ранее направила запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи.

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Злоумышленник вернулся в Украину

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами 19 февраля мужчину экстрадировали в Украину.

Полицейские задержали его в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины,

– сообщил Клименко.

Арсен Аваков выразил благодарность министру внутренних дел Турецкой Республики Сулейману Сойлу за содействие.

"Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества Украины и Турции в борьбе с преступностью", – подчеркнул министр.

Вскоре следователи вручат злоумышленнику уведомление о подозрении в совершении убийства. Кроме того, готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей.



Турция выдала украинца, которого подозревают в убийстве бизнесмена / Фото Нацполиции

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