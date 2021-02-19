Убийство в Гидропарке: Турция экстрадировала фигуранта дела, полиция задержала его
Украинские правоохранители в аэропорту задержали 31-летнего украинца, которого подозревают в убийстве киевского бизнесмена еще в 2019 году. Произошло это сразу после экстрадиции мужчины с территории Турции.
Источник:МВД Украины
Украина ранее направила запрос на экстрадицию в рамках международной правовой помощи.
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Злоумышленник вернулся в Украину
Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что благодаря сотрудничеству с турецкими коллегами 19 февраля мужчину экстрадировали в Украину.
Полицейские задержали его в аэропорту в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины,
– сообщил Клименко.
Арсен Аваков выразил благодарность министру внутренних дел Турецкой Республики Сулейману Сойлу за содействие.
"Это пример международной правовой помощи и плодотворного сотрудничества Украины и Турции в борьбе с преступностью", – подчеркнул министр.
Вскоре следователи вручат злоумышленнику уведомление о подозрении в совершении убийства. Кроме того, готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей.
Турция выдала украинца, которого подозревают в убийстве бизнесмена / Фото Нацполиции
Что известно об убийстве в Гидропарке
- Оно произошло в декабре 2019 года. Тогда в столичном Гидропарке злоумышленник застрелил мужчину и скрылся.
- Пострадавший погиб на месте. Им оказался житель Киева – предприниматель Бахвалов.
- Виновник трагедии сразу же покинул территорию Украины и бежал в Турцию.
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